Тбилиси, 10 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Грузии нужно проводить досрочные парламентские выборы, чтобы лишить власти партию «Грузинская мечта». Об этом 10 августа заявил официальный представитель партии «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия в Грузии

Он прокомментировал заявление депутата парламента от правящей партии Ираклия Кадагишвили о намерении изменить закон о Центризбиркоме, «навязанный Евросоюзом».

По мнению Чихладзе, «Мечта» не выполнит рекомендации для получения статуса кандидата в Евросоюз. Реформы, которые готовят в оппозиционных рабочих группах якобы будут возможны только после смены власти.

«Лично я считают, что внеочередные выборы — это выход, потому что еще двухлетний срок для «Грузинской мечты» означает полную русификацию Грузии», — заявил политик.

Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. В ряде оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и создали свои рабочие группы.