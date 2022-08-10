Грузии грозит «полная русификация» — лидер партии
Тбилиси, 10 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Грузии нужно проводить досрочные парламентские выборы, чтобы лишить власти партию «Грузинская мечта». Об этом 10 августа заявил официальный представитель партии «Стратегия Строителя» Серго Чихладзе.
Он прокомментировал заявление депутата парламента от правящей партии Ираклия Кадагишвили о намерении изменить закон о Центризбиркоме, «навязанный Евросоюзом».
По мнению Чихладзе, «Мечта» не выполнит рекомендации для получения статуса кандидата в Евросоюз. Реформы, которые готовят в оппозиционных рабочих группах якобы будут возможны только после смены власти.
«Лично я считают, что внеочередные выборы — это выход, потому что еще двухлетний срок для «Грузинской мечты» означает полную русификацию Грузии», — заявил политик.
Напомним, ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства в ЕС. По всем реформам, созданы комиссии при парламенте, в которые включили представителей оппозиционных партий и НПО. В ряде оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и создали свои рабочие группы.