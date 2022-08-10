Москва, 10 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Вопрос повышения безопасности банковских онлайн-платежей и денежных переводов клиентов российских банков давно назрел, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

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«Объем несанкционированных (украденных, по сути) средств со счетов растет из года в год (в I квартале 2022 года — уже более 3 млрд рублей). Поэтому введение дополнительных мер безопасности вполне оправдано.

При этом нужно отметить, что речь идет не о блокировке платежей, а по сути принятии дополнительных мер безопасности, т е банку будет необходимо подтверждение того, что платеж совершается именно клиентом и с его согласия.

Как банк это будет делать — это уже технические тонкости: переводить эти средства на промежуточный счет, как это предлагается, или ставить платеж на паузу. В развитых европейских странах давно действует двухступенчатая система безопасности онлайн-платежей.

Во-первых, клиент в соответствии со всеми мерами безопасности вводит в своем личном кабинете перечень постоянных контрагентов, с которыми наиболее часто совершает операции, это могут быть родственники, операторы коммунальных услуг, продавцы наиболее часто покупаемых товаров и т.д.

По таким контрагентам банки практически не проводят проверки, что существенно снижает его расходы, а это немаловажно в условиях низкой процентной маржи;

Во-вторых, при совершении онлайн-платежа контрагентам, не входящим в вышеуказанный список, банк обязательно запрашивает действующий постоянно секретный код онлайн-платежа, который присваивается клиенту, и только после его ввода банк присылает sms-код платежа;

-В-третьих, если неизвестный контрагент и операция от определенного лимита проводится через онлайн-каналы, банк проводит ее только после дополнительного подтверждения или звонком, или письмом, до получения ответа клиента операция считается незавершенной;

В-четвёртых, по картам в обязательном порядке устанавливается лимит операций с согласия клиента, например, 3 тыс. евро в неделю, и повысить этот лимит можно только, если обратиться лично в банк по конкретной операции, что ограничивает возможность украсть со счета все деньги.

Все эти меры позволяют существенно повысить безопасность платежей и снизить активность мошенников», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, онлайн-переводы более 10 тыс. рублей могут начать блокировать до повторного подтверждения.

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