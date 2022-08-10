В Оренбурге снова «минировали» здание мирового суда
Оренбург, 10 августа, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Оренбурге второй день подряд «минируют» здание мировых судей, сообщили 10 августа в объединённой пресс-службе судов Оренбуржья.
Зал суда
Сегодня утром поступило анонимной письмо с угрозой теракта. По результатам проверки взрывчатых веществ не обнаружено. Днём ранее сложилась аналогичная ситуация.
Стоит отметить, за истекший период 2022 года в регионе неоднократно поступали ложные сообщения о минировании зданий судов.