Грозный, 10 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Чечне готовы к отправке для участия в спецоперации 9 тысяч бойцов. Об этом 10 августа сообщил глава республики Рамзан Кадыров в личном телеграм-канале.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«На данный момент из Чеченской Республики готовы к отправке 9 тысяч прекрасно подготовленных бойцов. Еще 10 тысяч воинов находятся в резерве и ждут своего часа», — написал Кадыров.

Глава республики отметил, что военнослужащие «готовы провести любую работу до полного разгрома нацистов на Украине».

По его словам, бойцы спецназа «Ахмат» и второй корпус Народной милиции ЛНР взяли под контроль завод «Кнауф» в Соледаре. Кадыров назвал это очередным достижением наших бойцов.