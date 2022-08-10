Уфа, 10 августа, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Обвиняемого в повреждении мемориальных объектов в Башкирии, посвященных дням воинской славы России, заключили под стражу в республике. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мемориал

Отмечается, что 39-летний обвиняемый заключен под стражу на время расследования уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по версии следствия, с 6 на 7 августа 2022 года фигурант уголовного дела в парке «Победы» в городе Ишимбай повалил на землю гранитные плиты, которые были установлены около военных орудий и бронетехники. Мемориальным объектам были причинен ущерб.