Скопин, Рязанская область, 10 августа, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Поезд Пенза — Москва снова будет останавливаться в Скопине Рязанской области. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поезде

Ситуацию с железнодорожным сообщением в городе обсудили 9 августа на заседании правительства региона. Жители Скопина просили снова сделать остановку поезда Пенза — Москва, на котором им было удобно добираться до столицы.

«Оперативно отработали вопрос с РЖД — остановка снова появится. Поручил проинформировать людей о расписании движения поезда», — уточнил руководитель области.

Кроме того, рязанские власти прорабатывают с РЖД проект по расширению проезда под путепроводом на Московском шоссе в Рязани.