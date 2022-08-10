Грозный, 10 августа, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Территория взятой под контроль российскими военнослужащими и Народной милицией ЛНР завода «Кнауф» в Соледаре зачищена от остатков подразделений ВСУ и группировок украинских неонацистов. Об этом главе Чечни Рамзану Кадырову доложил и. о. командира спецназа «Ахмат» Ахмед Сайдарханов.

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«Территория предприятия зачищена от бандеровских элементов. Это очередное прекрасное достижение наших бойцов. Ранее они уже отлично себя проявили в Луганском направлении, освободив от нацистских оккупантов 36 населенных пунктов, включая четыре города. Теперь отважные воины переключились на донецкий сектор и, как мы видим, продолжают развивать успех», — написал Кадыров 10 августа в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, на подмогу к подразделению «Ахмат» готовы отправиться дополнительные отряды. В случае необходимости, помимо основных методов ведения борьбы с захватчиками, они готовы применять партизанские.

«С этой сволотой мы намерены бороться не только в позиционном плане, но также применять партизанские методы. Будем применять любую тактику, которая может принести наилучший результат», — заявил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, о взятии под контроль союзных войск территории завода Knauf в городе Соледаре (ДНР) глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в ночь на 9 августа.