Барнаул, 10 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным ГУ МЧС РФ по региону, 10–12 августа в крае ожидаются дожди, грозы, при грозах местами сильные ливневые дожди, град. Шквалистое усиление ветра при грозах может достигать 19 м/с.

38. mchs. gov.ru Град

«При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.

Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций», — призывают спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 июля по 2 августа 2022 года на Алтае местами установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°C и выше.

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