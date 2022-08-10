Стокгольм, 10 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Умеренные хотят защитить домохозяйства Швеции от высоких и непредсказуемых счетов за электроэнергию с помощью временной защиты от высоких затрат. Согласно законопроекту партии, если этой зимой цены взлетят до небес, то правительство должно оплатить часть счета. Об этом 9 августа на пресс-конференции заявила второй человек в партии Элизабет Свантессон.

Esquilo Элизабет Свантессон. Официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики

«Этой зимой никто не должен отказывать от жизни в частном доме из-за счетов за электроэнергию», — подчеркнула официальный представитель Умеренных по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

Стоявший рядом лидер партии Ульф Кристерссон в свою очередь отметил, что домохозяйства по всей Швеции испытывают давление как из-за инфляции, роста процентных ставок, так и из-за нестабильности цен на электроэнергию.

«Цены на электроэнергию постоянно бьют рекорды. Сейчас у нас цены на электроэнергию в среднем в пять раз выше, чем в 2020 году», — заявил лидер оппозиции.