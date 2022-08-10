Москва, 10 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Представители рекламной отрасли передали депутатам Госдумы около ста поправок к законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Как передает корреспондентИА REGNUM10 августа, об этом заявил первый замруководителя думской фракции СРЗПДмитрий Гусев в ходе съезда операторов наружной рекламы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Гусев

Ранее комитет Госдумы по экономической политике предложил до 9 сентября 2022 года продлить срок предоставления поправок к резонансному законопроекту о создании в России единого оператора наружной цифровой рекламы. Законопроект предполагает, что оператор будет получать сведения об объемах распространения рекламы на цифровых рекламных конструкциях, заниматься установкой и эксплуатацией цифровых рекламных конструкций и подготовкой схем их размещения.

«Все выступают против введения единого оператора как для рынка наружной рекламы, так и для рынка классифайдов. Все говорят о переходном периоде. Там есть еще вещи, связанные с программным обеспечением. Насколько я понимаю, рынок не против этого программного обеспечения. Единственное, все хотят, чтобы это каким-то образом регулировалось государством», — сказал Гусев.

По его словам, депутаты фракции СРЗП в Госдуме вместе с думским комитетом по защите конкуренции проработают и внесут эти поправки на рассмотрение нижней палаты парламента до 15 августа 2022 года.

«Я думаю, что там будут не только поправки отрасли, поправки, которые возникли в результате наших обсуждений и вашей работы. Там будут и другие поправки. Насколько я знаю, авторы законопроекта тоже готовятся к этому и готовят свои варианты усовершенствования собственного законопроекта», — добавил депутат.