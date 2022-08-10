Вашингтон, 10 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. После проведённых в его поместье во Флориде агентами ФБР обысков экс-президент США Дональд Трамп выглядел «воодушевленным». Об этом 10 августа сообщил телеканалу Fox News конгрессмен-республиканец Джим Бэнкс, видевшийся с бывшим американским лидером после обысков вместе с другими соратниками.

Instagram.comrealdonaldtrump Трамп

«Он ничуть не казался поверженным — он был очень воодушевленным, в очень приподнятом настроении… Это был великолепный трехчасовой разговор о том, что сейчас делают республиканцы в палате представителей, чтобы вернуть себе большинство, и что мы собираемся делать с этим, когда выиграем», — сказал он.

Также Бэнкс добавил, что Трамп заявил своим соратникам, что им понравится его решение, уточнив, что он объявит о нём со временем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик назвал обыски в поместье отца во Флориде «скоординированной атакой».