Петропавловск-Камчатский, 10 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Взрывное устройство, которое обнаружили 10 августа возле библиотеки Петропавловска-Камчатского, обезврежена. Снаряд оказался фугасной миной 120 мм, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Росгвардия Ярославль Минометная мина

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Для того, чтобы вывезти мину к месту утилизации, потребовалось эвакуировать людей из расположенных рядом зданий, в том числе из библиотеки и гостиницы. Снаряд обнаружили при подготовке участка к строительству здания.

«Учитывая состояние боеприпаса, было принято решение оцепить район и вывезти на дежурном автомобиле взрывоопасный предмет к месту утилизации», — отметили в Тихоокеанском флоте.

У мины был снаряженный взрыватель, её нейтрализацией занимались сапёры.

Как сообщало ИА REGNUM, на снаряде были следы коррозии. Тем не менее, территорию вокруг места обнаружения мины сразу оцепили.