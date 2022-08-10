В Швеции сообщили о самом большом падении цен на жилье за 10 лет
Стокгольм, 10 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Цены на жилье в Швеции продолжают падать. Одно из самых больших падений наблюдается в Стокгольме, где за один месяц средняя цена за квадратный метр упала на 300 долларов США. Об этом 10 августа сообщил телеканал SVT.
«Лето обычно спокойное, но не до такой степени», — прокомментировал руководитель аналитического отдела профильной организации брокеров Svensk Mäklarstatistik Пер-Арне Сандегрен.
«Это самое большое месячное падение цен за десять лет, но, поскольку в июле всегда продается меньше домов, цены могут варьироваться в большей степени», — заявил в свою очередь Маркус Сванберг, генеральный директор профильной организации владельцев жилья Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Сейчас в Швеции средняя цена за квадратный метр недвижимости составляет 3 760 долларов США за квадратный метр.