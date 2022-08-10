Стокгольм, 10 августа, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Цены на жилье в Швеции продолжают падать. Одно из самых больших падений наблюдается в Стокгольме, где за один месяц средняя цена за квадратный метр упала на 300 долларов США. Об этом 10 августа сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

«Лето обычно спокойное, но не до такой степени», — прокомментировал руководитель аналитического отдела профильной организации брокеров Svensk Mäklarstatistik Пер-Арне Сандегрен.

«Это самое большое месячное падение цен за десять лет, но, поскольку в июле всегда продается меньше домов, цены могут варьироваться в большей степени», — заявил в свою очередь Маркус Сванберг, генеральный директор профильной организации владельцев жилья Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Сейчас в Швеции средняя цена за квадратный метр недвижимости составляет 3 760 долларов США за квадратный метр.