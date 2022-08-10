Тайшет, Иркутская область, 10 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 10 августа известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, жертвой которого стал 30-летний мужчина житель Тайшета, он перевел «банкирам» свыше четырёх миллионов рублей.

Metapop.com Мошенник

Мужчине позвонили злоумышленники и представившись сотрудниками банка, сообщили, что с его счета пытаются похитить денежные средства. В разговоре с заявителем лжебанкиры убедили его оформить два кредита, озвучив для убедительности всю кредитную историю жертвы.

Потерпевшего в течение двух дней консультировали с разных номеров телефонов как необходимо обналичить и перевести денежные средства. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 270 тысяч рублей.

Ранее о том, что в Иркутской области активизировались мошенники известили в ГУ МЧС РФ по Иркутской области, владельцам хостелов и частных гостиниц поступают звонки от лиц, представляющихся должностными лицами МЧС России.

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