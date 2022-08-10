Стокгольм, 10 августа, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Перспективы для экономики Швеции текущим летом ухудшились, и в следующем году страна вступает в рецессию. Об этом предупреждает Национальный институт экономических исследований (Konjunkturinstitutet) в своем новом обновленном прогнозе, опубликованном на сайте ведомства.

Riksbank.se Финансы Швеции

Сокращение потребления осенью и зимой в сочетании с рекордно высокими ценами на энергоносители, повышением процентных ставок и падением цен на активы приведет к тому, что инфляция в Швеции приблизится к 10%, прогнозируют экономисты.

Национальный институт экономических исследований исходит из того, что Риксбанк Швеции будет продолжать следовать установленному курсу на повышение ключевой ставки, и в конце 2022 года она достигнет 2%.

При этом рост ВВП Швеции в 2022 году составит 2,4%. Это можно сравнить с июньским прогнозом ведомства, когда оно предсказало рост ВВП в 2022 году на уровне 1,9%.