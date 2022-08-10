Москва, 10 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Политика США вошла в самую опасную зону ядерной террористической угрозы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя призывы Белого дома отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

«Призывы Белого дома всегда имеют темную подоплеку. Те, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, похоже, теперь пытаются использовать своих накаченных национализмом и наркотиками подопечных как террористов», — считает Яровая.

По ее мнению, «налицо все признаки того, что политика США вошла в самую запретную и опасную зону ядерной террористической угрозы».

Россия запросила созыв Совета безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействия для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.