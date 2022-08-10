Яровая: политика США вошла в опасную зону ядерной террористической угрозы
Москва, 10 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Политика США вошла в самую опасную зону ядерной террористической угрозы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа, об этом заявил вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя призывы Белого дома отдать Запорожскую АЭС под контроль Украины.
«Призывы Белого дома всегда имеют темную подоплеку. Те, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки, похоже, теперь пытаются использовать своих накаченных национализмом и наркотиками подопечных как террористов», — считает Яровая.
По ее мнению, «налицо все признаки того, что политика США вошла в самую запретную и опасную зону ядерной террористической угрозы».
Россия запросила созыв Совета безопасности ООН в связи с ударами киевских военных по Запорожской атомной электростанции. Москва также выразила готовность оказать максимальное содействия для прибытия миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.