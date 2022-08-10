Красноярск, 10 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Красноярске задержаны двое сторонников движения «антифа». По информации источника в правоохранительных органах, они занимались разбоем и планировали поджечь военкомат из-за своей позиции по спецоперации на Украине.

Наталия Николаева ИА REGNUM Огонь

По имеющимся данным, задержанные в июле совершили разбойное нападение с применением оружия. Они проникли в квартиру, угрожая хозяину пистолетом и ножом, похитили его вещи и скрылись. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой с незаконным проникновением в жилище»).

Кроме того, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник, задержанные выступают против проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Они наносили граффити на улицах Красноярска и собирались поджечь военкомат.

Решается вопрос о назначении меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Кировский районный суд Ярославля арестовал молодого человека, обвиняемого в попытке поджога военкомата в Угличе.

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