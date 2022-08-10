Тбилиси, 10 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Депутаты парламента правящей партии «Грузинская мечта» будут менять закон о Центризбиркоме, потому что действующее положение о назначении председателя ЦИК оказалось неэффективным. Об этом заявил журналистам депутат Ираклий Кадагишвили.

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От отметил, что из-за этого закона действующего главу ЦИК Георгия Каландаришвили уже дважды приходилось переизбирать на этот пост, а третье назначение пытается заблокировать президент страны Саломе Зурабишвили.

«Мы увидели, как порочны те некоторые навязанные законы, которые были приняты после выборов 2020 года, — сказал Кадагишвили. — Почему в Грузии должен быть такой закон, которого нет ни в одной стране мира?»

Депутат возмутился тем, что Евросоюз навязал Грузии закон, подобного которому нет ни в одной стране ЕС. Кадагишвили напомнил, что Каландаришвили уже организовывал местные выборы в 2021 году, и им дали положительную оценку международные наблюдатели.

Напомним, в Грузии председателя ЦИК избирают депутаты парламента из кандидатов, представленных президентом на основе заявок. Тот, кто получит 2/3 голосов, возглавляет Центризбирком на пять лет. Если такого количества никто не набирает, тогда комиссую на полгода возглавляет тот, кто набрал большинство голосов. Каландаришвили дважды избирался на полгода. На этом основании Зурабишвили решила не включать его в список кандидатов третий раз.