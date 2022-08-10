Ярославские дорожники пожаловались врио губернатора на директора
Гаврилов-Ям, Ярославская область, 10 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Коллектив Гаврилов-Ямского филиала «Ярдормост» обратился к врио губернатора с жалобой на собственного директора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст обращения.
Письмо работников филиала областного предприятия опубликовано в социальных сетях, адресаты обращения — врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев и директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко. В департаменте подлинность документа подтвердили. В письме высказывается недовольство работой директора Гаврилов-Ямского филиала Александром Пруденковым.
Также в письме выказываются претензии к системе оплаты труда в Гаврилов-Ямском филиале АО «Ярдормост». В департаменте дорожного хозяйства Ярославской области сообщили о проверке по факту полученного обращения.