Иркутск, 10 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного ухудшилась: по состоянию на 10 августа 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8708 человек (0 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 301 361 (+362, почти вдвое больше, чем накануне).

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Госпитализированы 360 (+3 за сутки). В то же время выздоровели 295 163 пациентов (+278 за сутки).

Ещё 733 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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