Москва, 10 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Российский рынок жилья пока остается в зоне неустойчивого равновесия с тенденцией на снижение цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«И если на рынке новостроек спрос поддерживается льготными ипотечными программами, что позволяет сохранять уровень цен, а в отдельных случаях может привести к росту, то на вторичном таких стимулов существенно меньше, — сказал Цыганов. — При этом вторичный рынок частично сдерживает рост цен на новостройки, так как покупатель может найти квартиру удобнее и лучше расположенную, не терпеть долгие ремонты и стройплощадку под окнами и заселиться сразу. Сложившиеся тенденции на вторичном рынке могут сохраниться еще год-два, а на первичном будут зависеть от сохранения и развития льготных программ, а главное — понимания уровня доходов и потребительских настроений у потенциальных покупателей».

При этом он отметил, что пока многие потенциальные продавцы недвижимости ждут стабилизации экономики, а покупатели зачастую не торопятся, надеясь на дальнейшее снижение цен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в ряде городов РФ рост цен на малогабаритное жилье почти остановился, что может свидетельствовать о насыщении рынка.