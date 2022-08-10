Балаково, Саратовская область, 10 августа, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В торговых объектах Саратовской области появились в продаже сухари с датой производства 29 августа 2022 года. В лаборатории ЗАО «Балаковохлеб» объяснили инцидент сбоем оборудования из-за жары.

Новости Саратова/ВК Сухари «из будущего»

«Дата ставится машиной автоматически. Это оборудование, мини-компьютер. В такую жару бывают сбои», — цитирует представителя предприятия РИА Новости.

Отмечается, что работник, который должен был контролировать процесс, не сделал этого в данном случае.

Фотография с сухарями «из будущего» была опубликована в соцсети «ВКонтакте» 8 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве районов Саратовской области до 15 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс). Температура воздуха в регионе в дневное время достигает +35 °C.

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