Пекин, 10 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Народно-освободительная армия Китая успешно выполнила задачи в ходе учений, говорится в заявлении НОАК.

Mil.ru Корабль ВМС НОАК

В ходе учений китайская армия выполнила поставленные задачи в акватории и воздушном пространстве возле Тайваня, рассказали в НОАК. Также уточняется, что военные учения будут продолжены.

Напомним, обострение ситуации вокруг Тайваня началось после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и группы американских конгрессменов в Тайбэй.