Москва, 10 августа, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В России сохраняется потенциальный спрос на новые легковые автомобили. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Увеличение расходов на логистику на фоне сложившегося в результате пандемии и санкционного давления дефицита предложения подтолкнуло подорожание новых автомобилей на российском рынке. Подорожали и отечественные автомобили, для производства которых используются импортные комплектующие, а в остальных случаях дефицит создает условия для повышения цен, — сказал Цыганов. — Сдерживающими факторами будут понимание продавцами и производителями состояния потенциальных покупателей, высокие кредитные ставки, рост отечественного производства, а также параллельного импорта и поставок Китая, Ирана, стран Центральной и Юго-Восточной Азии. Там есть автопроизводство и мощности, которые можно задействовать для России».

При этом экономист подчеркнул, что потенциальный спрос на новые легковые автомобили сохраняется.

«Это позволит реализовать спрос в случае формирования адекватного запросам жителей РФ предложения и хотя бы частично отыграть падение рынка в первом полугодии 2022 года», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, имеющихся в РФ запасов автомобилей иностранных брендов хватит на три-шесть месяцев.