Париж, 10 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Департамент Жиронда во Франции снова борется с пламенем, передает BFM TV.

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Первый пожар произошел в городе Кабанак и Виллагрен, и уже сгорело 20 гектаров. Второй пожар произошел в Сен-Мань и Хостенс. По словам префекта Новой Аквитании и Жиронды, с начала дня пламя охватило 1000 гектаров.

К концу дня на месте происшествия было мобилизовано не менее 200 пожарных. Префектура сообщает об эвакуации 3500 человек.

Согласно данным европейской информационной системы лесных пожаров, в этом году во Франции уже сгорело более 47 000 гектаров. Это сделало 2022 год рекордным во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, после шести часов усилий специалисты во Франции смогли поймать в Сене белуху весом почти 800 кг, состояние здоровья которой было признано «тревожным».