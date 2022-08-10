Москва, 10 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Видеозапись применения высокоточных боеприпасов «Краснополь» экипажами российских самоходных артиллерийских установок «Мста-С» в ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины обнародовало 10 августа Минобороны России.

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как экипаж российской самоходки «Мста-С» получает координаты цели, осуществляет подготовку к выстрелу снарядом Краснополь» и производит огневое поражение. Также показаны кадры с беспилотника, подтверждающие поражение военной цели украинских боевиков.

Кроме того, на записи видно, что цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотника и этот сигнал воспринимает установленная на снаряде головка самонаведения.

«Разведка обнаружила укреплённый опорный пункт противника в черте населённого пункта. Снаряды «Краснополь» применяют, можно сказать, по таким — особым случаям», — говорится в сообщении Минобороны.

Также уточняется, что указанный вид снарядов используется для стрельбы по укрытым целям без пристрелки, так как он способен пробивать стены и детонировать внутри.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 35 человек личного состава, а также семь боевых машин потеряли за сутки украинские войска в результате действий сил Луганской Народной Республики.