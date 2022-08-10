Москва, 12 августа, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Представители МАГАТЭ опасаются за свое здоровье, поэтому не посещают Запорожскую АЭС, считает член Совфеда Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

«Если бы в МАГАТЭ считали, что посещение станции действительно безопасно, то они там уже были бы с пулом журналистов, но эти международные чиновники своими жизнями и здоровьем под обстрелами ВСУ на атомной станции рисковать не хотят», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. Украина нанесла несколько ударов по ее территории, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что сотрудники ООН продолжают препятствовать руководству МАГАТЭ в проведении объективного контроля за состоянием Запорожской АЭС.