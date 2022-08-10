Москва, 10 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В ряде городов России рост цен на малогабаритное жилье почти остановился, что может свидетельствовать о насыщении рынка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 августа заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что на вторичном рынке России небольшие однокомнатные квартиры, а также квартиры-студии с начала 2022 года подорожали в среднем на 11,6%.

(сс) Rowan Peter Квартиры

«Квартиры небольшой площади более доступны по цене, и это сказывается на продажах. Покупатель хочет купить квартиру, но может позволить себе только малогабаритное жилье, — сказал Грызенкова. — Реже это осознанный выбор студенческой квартиры, одиноких пенсионеров или второго жилья для собственников пригородных коттеджей на случай необходимости задержаться в городе после театра или ресторана. Чаще это первое жилье, которое потом предполагается продать и использовать как первый взнос на ипотеку уже при приобретении большой квартиры. Интересно, что в наиболее привлекательных для жителей РФ городах рост цен практически остановился на уровне статистической погрешности. Здесь рынок достиг насыщения, предложение стало соответствовать платежеспособному спросу, простимулированному льготными ипотечными программами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в России осенью 2022 года наибольшего спроса и роста арендных ставок следует ждать на небольшие квартиры и квартиры-студии рядом с метро.