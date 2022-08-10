Кабул, 10 августа, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Траурные церемонии десятого дня месяца Мухаррам прошли в различных городах и провинциях Афганистана при большом скоплении людей, несмотря на угрозы безопасности.

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

По сообщению информационного агентства «Шафакна», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убрали празднование Ашура из официального афганского календаря, однако в шиитских районах Афганистана в этот день практически был выходной.

В Кабуле, столице Афганистана, после двух смертоносных и целенаправленных атак на хазарейцев-шиитов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели строгие ограничения в сфере безопасности. Силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с полудня 7 августа перекрыли улицы, ведущие в район «Дашт-Барчи» на западе Кабула и установили контрольно-пропускные пункты почти на всех въездах в этот район. Кроме того, было значительно усилено присутствие сил безопасности и разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на главной и других улицах «Даште-Барчи», а движение всех видов транспортных средств было запрещено.

Силы безопасности «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обыскивали всех пешеходов в «Даште-Барчи», а автомобили талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведки постоянно патрулировали этот район. Жители «Даште-Барчи» рассказывают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) превратили этот район в военную зону, и хотя они обеспечивали безопасность траурных церемоний, имели место жёсткие столкновения с населением.

Житель «Даште-Барчи» на условиях анонимности сообщил корреспонденту «Шафакна», что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли ряд чайхан района и избили нескольких человек.

«Они никого не слушали, били прикладами тех, кто повышал голос. Они обеспечивали безопасность, но это так не делается», — добавил собеседник.

Отключение услуг связи на западе Кабула

6 и 7 августа в районах «Саркариз» и «Пуле-Сухта» Кабула произошли два смертоносных нападения на хазарейцев-шиитов, в результате которых, согласно статистике ООН, было убито и ранено 120 человек.

После этих кровавых нападений, которые были названы «резнёй» и «геноцидом» хазарейцев, усилилась критика невнимания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к безопасности хазарейцев-шиитов и траурным церемониям, а ООН призвала «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обеспечить безопасность хазарейцев.

В девятый и десятый дни месяца Мухаррам (8 и 9 августа) талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под давлением общественного мнения и международных организаций направили в шиитские районы Западного Кабула многочисленные силы из различных силовых структур. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отключили интернет и антенны телекоммуникационных сетей на западе Кабула с полудня 8 августа, и жители этого района более 30 часов не имели доступа к интернету и услугам связи.

Представители одной из телекоммуникационных компаний Афганистана подтвердили корреспонденту «Шафакна», что телекоммуникационные и интернет-услуги на западе Кабула были отключены по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в связи с мерами безопасности в день Ашура.

Перебои в работе интернета и телекоммуникационных сетей привели к многочисленным проблемам, и многие люди жаловались на отсутствие доступа к этим услугам. Кроме того, из-за перебоев в работе интернета и связи церемония Ашура в этом районе не освещалась в СМИ, а также не сообщалось о столкновениях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с населением.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли огонь по участникам церемонии в Газни

Силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Газни в день Ашура заблокировали въезд людей в город для участия в церемонии и перекрыли пути въезда в пунктах «Средняя школа Хакима Санаи» и «Пуштунабад». Но когда группы участников церемонии двинулись из района «Аль-Бируни» к «Адайе-Карабаг» и центральной шиитской мечети, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли по ним огонь.

Местные источники подтвердили корреспонденту «Шафакна», что в результате стрельбы по меньшей мере два человека были ранены и госпитализированы в провинциальную больницу Газни. По словам собеседников, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) избили ещё нескольких человек, в том числе трёх местных авторитетов.

Иван Шилов ИА REGNUM В Афганистане

Местные власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Газни ранее объявили, что не позволят людям из окружающих кишлаков войти в административный цент провинции, и заявили представителям шиитов в городе, что они сами должны обеспечить безопасность траурных церемоний.

В Газни проживает большое количество шиитов, и до прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом городе ежегодно проводилась траурная церемония Ашура при большом скоплении как шиитов, так и суннитов, и в присутствии правительственных чиновников.

Также силовики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана не позволили шиитам провести церемонию Ашура в знаменитой «Голубой мечети». Каждый год в Мазари-Шарифе проводят траурную церемонию Ашура при большом наплыве народа и участии правительственных чиновников в «Голубой мечети», которая считается местом упокоения четвертого праведного халифа Али, зятя и кузена, пророка Мухаммеда, и отца первого шиитского имама Хусейна. Собственно траурная церемония Ашура (десятое число месяца Мухаррам) посвящена гибели в 680 году от Рождества Христова имама Хусейна в бою с войсками Омейядов.

Большое скопление людей в Дайкунди и Герате

Траурные церемонии в день Ашура прошли в провинциях Герат на северо-западе и Дайкунди в центре Афганистана при участии большого количества людей. Жители шиитских районов провинции Герат почтили память имама Хусейна в хусейниях и мечетях, а также в «Аллее Мучеников» в районе «Джабраил».

В городе Нили, административном центре провинции Дайкунди, и её уездах, в день Ашура также большое число местных жителей приняли участие в траурной церемонии. «Скорбящие» в Дайкунди подчеркнули, что следуют традициям Ашура, а также потребовали вновь открыть школы для девочек старше шестого класса.

И в других городах Афганистана траурная церемония в день Ашура прошла при большом скоплении народа. Участники церемонии подчеркивали, что следуют Ашуре и противостоят угнетению.