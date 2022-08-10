Москва, 10 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) предложила списать долги за оплату ЖКХ малоимущим гражданам.

ЖКХ

«Необходимо списать долги за ЖКУ всем малоимущим (особенно семьям с детьми), а также «заморозить» рост жилищно-коммунальных тарифов и, в целом, вернуть эту сферу под контроль государства!» — отметила Останина в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, долги граждан России за ЖКУ выросли до 804,5 млрд рублей, что на 7,6%, или на 56,6 млрд рублей, больше, чем годом ранее, и этот рост стал рекордным.