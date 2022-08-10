Санкт-Петербург, 10 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Было бы проще, если бы в российским футболе не было лимита на легионеров. Об этом 10 августа заявил главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак

«Конечно, было бы гораздо проще, если бы лимита на легионеров не было вообще. Но правила есть правила, и пока они не создают нам проблем», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Он добавил, что в «Зените» есть игроки, которые могут играть на нескольких позициях, поэтому команда имеет запасные варианты и может перестраиваться по ходу матча.

Напомним, после четырёх туров Российской премьер-лиги «Зенит» идёт на четвёртом месте с восемью очками.