Томск, 10 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В пять томских вузов поступили более 20 детей военных, участвующих в специальной военной операции на Украине. Они воспользовались правом льготного поступления, сообщает портал VTomske.

Maximaximax Главный корпус Томского государственного университета

В частности, Томский государственный университет по квоте для детей военных выделил 220 бюджетных мест. В итоге этим правом воспользовались пять человек. В Томском политехническом университете на 200 выделенных мест зачислено шесть абитуриентов.

В СибГМУ правом льготного поступления воспользовались также шесть человек, в Педагогическом университете — трое. В Томском университете систем управления для льготников зарезервировали 131 место.

«Зачислили всех, кто имел на это право. Это три человека», — цитирует портал слова начальник отдела набора и распределения студентов ТУСУРа Алексея Мозгунова.