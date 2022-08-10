Москва, 10 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российский Следственный комитет установил украинских военных, ответственных за гибель пяти жителей ДНР в результате обстрелов с 2 по 5 августа. Об этом сообщает 10 августа пресс-служба ведомства.

Никита Третьяков ИА REGNUM Осколок снаряда на улице Мариуполя

По данным следствия, 2–5 августа украинские военные прицельно били из тяжёлой артиллерии по объектам гражданской инфраструктуры в Донецке, Горловке, Макеевке, Ясиноватой, Еленовке, Кременце, Никольском, Октябре, Александровке в ДНР.

В результате погибли пятеро мирных жителей, включая ребёнка. Ещё 25 человек получили ранения, были повреждены 82 дома, две школы, четыре больницы и другие гражданские объекты.

Уголовные дела о применении запрещённых средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК РФ) возбуждены в отношении украинских военнослужащих 30, 54 отдельной механизированной бригады и 56 отдельной мотопехотной бригады.

СКР продолжает устанавливать украинские подразделения и конкретных лиц из их состава, причастных к обстрелам мирного населения Донбасса.

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