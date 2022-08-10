Вашингтон, 10 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Сын бывшего президента США Дональда Трампа Эрик назвал обыски в поместье отца во Флориде «скоординированной атакой».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это абсолютно скоординированная атака… А теперь посмотрите на самого непопулярного президента в истории США Джо Байдена и угадайте, что? Он хочет отстранить самого популярного президента в истории США, человека, у дома которого в Мар-а-Лаго буквально был митинг, когда он находился в Нью-Джерси», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

Эрик Трамп добавил, что демократы «знают, что проигрывают, они знают, что от их политики дурно пахнет».

«Они проигрывают по всем аспектам», — заключил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена в том, что тот знал заранее об обыске в имении Мар-а-Лаго.

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