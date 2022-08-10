Иркутск, 10 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 августа местами в северо-западных, утром и днём в центральных и верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, ливни, по области — грозы.

Светлана Шаповалова Ненастье

«При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты на плавсредствах, рыбной ловли. Если вы передвигаетесь на велосипеде или мотоцикле — прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию», — напомнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода в Иркутской области демонстрировала 4 августа.

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