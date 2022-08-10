Москва, 10 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Эстония активно используется гражданами России как транзитная точка для проезда в другие страны Европы. Об этом 10 августа заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«В Эстонии, вообще-то, уже с марта этого года визы россиянам не выдают. И, кроме того, наше министерство иностранных дел в июне выступило с заявлением, где не рекомендовало российским гражданам посещать Эстонию из-за враждебного отношения со стороны официальных властей», — заявил Липаев.

«Вполне возможны провокации различного рода. Но возникает вопрос: в чём же тогда дело? Ларчик открывается очень просто: сейчас, в условиях, когда авиасообщение с Западной Европой практически приостановлено, Эстония, а также Финляндия стали своеобразными транзитными площадками для российских граждан для выезда в Европу. Поэтому те из них, кто имеют шенгенскую визу, могут въехать в Эстонию или Финляндию и оттуда уже выезжать в европейские страны», — указал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.