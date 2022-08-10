Москва, 10 августа, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Счастье увидеть Россию в её многообразии и великолепии является привилегией, сообщила 10 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

В личном телеграм-канале представитель дипломатического ведомства прокомментировала слова «эстонских фантазёров» о том, что посещение Европы является привилегией, а не правом. Данное изречение принадлежит премьеру Эстонии Кае Каллас.

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«Привилегия — это иметь счастье увидеть Россию во всём её многообразии и великолепии. Мы дарим вам привилегию увидеть нашу страну виртуально. А вы можете подарить себе привилегию видеть всё своими глазами», — написала Захарова, прикрепив к посту видеозапись о красотах России.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские заявления премьер-министра Эстонии Каи Каллас оправдывают себя во внутренней политике, заявил Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.