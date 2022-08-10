Джакарта, 10 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто заявил, что у Индонезии и Малайзии особые отношения, как у Соединенных Штатов и Великобритании, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«У Индонезии и Малайзии особые отношения. У Соединенных Штатов и Великобритании особые отношения. Именно это произошло с Индонезией и Малайзией», — заявил Прабово Субианто.

Странам удалось позаботиться о программе, созданной для укрепления отношений и мира между двумя союзными государствами, независимо от политической напряженности между Индонезии и Малайзией в прошлом.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по делам религий Индонезии объявило, что число паломников, прибывших в страну, достигло 81 612 человек.

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