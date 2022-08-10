Благовещенск, 10 августа, 2022, 11:46 — ИА Регнум. С 12 по 14 августа в Благовещенске возможно снижение напора при подаче воды на верхние этажи многоэтажных домов. Причиной перебоев с водоснабжением может стать паводок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе ООО «Амурские коммунальные системы».

trestletech Кран без воды

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Ожидается, что качество воды в реках Амур и Зея на период прохождения паводка станет ниже из-за появления мутности. Из-за этого объёмы воды, подаваемой горожанам, уменьшаться.

«На объектах создан запас реагентов для эффективной очистки и обеззараживания питьевой воды», — при этом заверили в АКС.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень паводка ждут ещё в нескольких населённых пунктах Приамурья. Уровень воды уже поднимается возле посёлка Поляковского и села Ураловки. Ожидается подъём воды в реке Амур возле Благовещенска и сёл Джалинда, Черняево, Сергеевка, Гродеково до уровня неблагоприятного явления, близкого к опасному.