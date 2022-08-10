Уфа, 10 августа, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Собственную кормовую базу на площади десять тысяч га намерено создать одно из предприятий в Башкирии. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба регионального правительства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

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Сообщается, что в регионе проект по выращиванию зернобобовых и зерновых культур в Балтачевском районе был включен в перечень приоритетных.

Отмечается, что для реализации данного проекта инвестор намерен направить более 240,2 млн рублей. Планируется создать кормовую базу на площади десять тысяч гектаров для повышения рентабельности и эффективности свиноводческого комплекса, и обеспечение зерном в объеме до 25 тысяч тонн ежегодно. Проект предполагается реализовывать в течение 2022−2023 годов. В результате планируется создать 50 рабочих мест.

«Проект соответствует приоритетам социально-экономического развития республики. Его реализация обеспечит повышение объема ежегодных налоговых поступлений и создание дополнительных рабочих мест, что внесет вклад в социально-экономическое развитие района и позволит создать точки для экономического роста», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Сообщается, что данный проект курирует министерство сельского хозяйства Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что аграриям в Башкирии намерены компенсировать до половины затрат на страхование.