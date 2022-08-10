Донецк, 10 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования произвели обстрел Кировского и Куйбышевского районов Донецка, а также Горловки. Об этом 10 августа сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что Куйбышевский район Донецка был обстрелян украинскими нацистами в 10:25 (совпадает с мск) и во время обстрела по городу было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм.

Помимо того, указывается, что в 11:20 ВСУ выпустили шесть снарядов калибром 122 мм по Горловке и в 11:30 — пять снарядов калибром 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские строители проявляют мужество и профессионализм, участвуя в восстановлении ДНР и ЛНР.