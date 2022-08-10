Ижевск, 10 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Удмуртии начата доследственная проверка по факту обнаружения человеческих останков в лесном массиве между селом Каркалай и деревней Пачегурт Увинского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ель

По данным проверки, 9 августа при высадке саженцев елей в лесу были обнаружены череп и фрагменты костей человека, а также части одежды.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается личность погибшего, а также причина и давность наступления смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в селе Юськи Завьяловского района в ходе раскопки траншеи для прокладки газовых труб на глубине чуть более метра обнаружены скелетированные костные останки неустановленных лиц мужского и женского пола. По предварительным данным, давность захоронения составляет около 50 лет.

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