Вашингтон, 10 августа, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Известная актриса Ева Лонгория присоединилась к актёрскому составу шоу «Страна женщин». Об этом сообщило издание Deadline.

Цитата из интервью на телевидении Ева Лонгория

Предстоящий сериал расскажет о девушке, которая вместе с матерью и дочерью вынуждена эмигрировать из США в Испанию, чтобы спастись от врагов её супруга. Ожидается, что Лонгория исполнит одну из главных ролей, а также выступит исполнительным продюсером проекта. Дата выхода пока что неизвестна.

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