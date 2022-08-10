Москва, 10 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В 2022 году туры в бархатном сезоне на внутренних направлениях по России по сравнению с 2021 годом подорожали от 10% до 15%, сообщили 10 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Марина Захарова ИА REGNUM Море

По оценкам туроператоров, по экскурсионным направлениям цены выросли за год на 8-9%, по пляжным — на 13-15%. Средняя стоимость пляжного тура на семь дней с перелетом из Москвы составляет 60 тыс. руб. на двоих.

Средняя стоимость проживания в отеле 3* на семь ночей с трёхразовым питанием в сентябре на курортах России составит 50 тыс. руб. на двоих. Туроператоры надеются, что в августе-начале сентября объявят акцию туристический кешбэк, и туристы успеют еще захватить бархатный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом в топ-5 самых бронируемых внутренних направлений в бархатный сезон 2022 года оказался город Сочи.

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