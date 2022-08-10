* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 10 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В уезде Навур афганской провинции Газни кочевник требует компенсации у местных жителей за то, что его сын был ранен в войне с силами безопасности предыдущего правительства Афганистана три года назад. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Афганистан

Источники сообщают, что требование предъявлено ко всем жителям кишлака Барики уезда Навур, и они должны выплатить более одного миллиона пакистанских рупий в качестве компенсации. Кочевник заявил, что причиной его требования является боестолкновение близ этого кишлака.

По словам собеседников, талибский (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава уезда Навур также угрожал местным жителям и присудил, что они должны выплатить определённую сумму семье кочевника.

Между тем, девять жителей кишлака Бахаи этого же уезда последние десять дней находятся под арестом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из-за жалобы кочевников на убийство двадцатилетней давности с требованием выплаты 11 миллионов пакистанских рупий компенсации.