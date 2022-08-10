Новосибирск, 10 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Новосибирске учёные Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины создали контрольную панель из препаратов, которая позволит точно оценить качество лабораторной диагностики вирусных заболеваний. Об этом 10 августа сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

«Это аналог мер длины и веса, — уточнил руководитель отдела стратегического развития центра Юрий Хрипко. — То есть препарат, на базе которого мы можем стандартизировать работу различных лабораторий, тест-систем и получать валидированные результаты, которые можно сопоставлять между собой».

Он подчеркнул, что качественная диагностика позволит значительно снизить риски распространения вируса и своевременно получить необходимое лечение.

Отмечается, что разработка можно будет применять не только в медицине, но и в сельском хозяйстве.