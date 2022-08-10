Черкесск, 10 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии в 2022 году зарегистрировались в качестве самозанятых более 11 тыс. человек. Это почти вдвое больше, чем было запланировано на 2022 год, сообщили в центре «Мой бизнес».

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По информации организации, годом ранее в консультациях и образовательных мероприятиях приняли участие около 100 самозанятых, что также превышает плановый показатель почти в два раза. В 2021 году восемь субъектов малого и среднего бизнеса получили статус социального предпринимателя, а число индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, выросло до 1,4 тыс. человек, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Всего за годы работы центра «Бой бизнес» получили поддержку и свыше 6 тыс. предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии с начала 2022 года уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,4%. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете в органах государственной службы занятости населения, составила 4 тыс. человек.