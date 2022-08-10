Варшава, 10 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Приток беженцев с Украины может дать толчок развитию экономики Польши, оцениваемой в 670 миллиардов долларов, сообщает 10 августа Bloomberg.

LLs Украинские беженцы, пересекающие границу с Польшей

Страна приняла у себя более 2 миллионов беженцев. В первые недели марта население одной только Варшавы увеличилось более чем на 15%. И правительство Польши, и местные работодатели хотят, чтобы как можно больше людей остались там навсегда, так как прибывшие обладают востребованными навыками.

Однако жить в Польше дороже, чем на Украине; еще до беженцев в Польше не хватало около 2 млн квартир, по данным варшавского аналитического центра Heritage Real Estate. С тех пор арендная плата выросла на 20%. На центральном железнодорожном вокзале Варшавы таблички на английском и украинском языках предупреждают беженцев о том, что крупнейшие города Польши переполнены и что у них больше шансов найти работу и жилье в небольших городах. Существует и языковой барьер: для работы необходимо знать польский.

Выгоды для Польши — это потери для Украины. По словам советника президента Украины Олега Устенко, украинская экономика в 2022 году упадет по меньшей мере на 40% и не восстановится до возвращения беженцев.

По оценкам исследователей и бизнес-групп, от 20% до 50% украинских беженцев могут не вернуться на родину. Это составит до 1 миллиона человек — столько же украинцев переселись в Польшу с 2014 по 2022 год. Главный экономист Польского фонда развития Павел Добровольский называет этот приток «большим положительным шоком предложения». Он говорит, что мигранты, в основном из Украины, помогли сохранить высокие темпы роста экономики Польши. В первом квартале ВВП страны вырос на 8,5% по сравнению с предыдущим годом.