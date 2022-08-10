Зима, Иркутская область, 10 августа, 2022, 11:41 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 10 августа известило о возбуждении уголовного дела по факту гибели матери и ее ребенка при пожаре в городе Зима.

СКР В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели матери и ее ребенка в пожаре

Трагедия случилась в ночь на 10 августа: в результате возгорания жилого дома погибли 5-летняя девочка и ее 34-летняя мать. Спастись удалось лишь 31-летнему мужчине, который получил ожоги.

По предварительным версиям, причиной пожара могли послужить неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание электропроводки. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские, а также пожарно-техническая экспертизы, допрашиваются свидетели.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Покосное Братского района трагедия произошла 8 августа: там после возгорания жилого дома тоже погиб ребёнок.

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