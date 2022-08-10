Стокгольм, 10 августа, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Согласно последним данным Избирательной комиссии Швеции, только пять из заявленных 84 кандидатов от сравнительно недавно созданной партии «Нюанс» де-факто имеют право на участие в выборах. Об этом 9 августа написала газета SvD.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

Партия баллотируется на выборах в муниципальные и региональные собрания, а также в риксдаг, но партийное правление «Нюанс» решило использовать так называемые открытые списки, что означает, что кандидаты сами должны уведомить о своем согласии. Пока это сделали только пять человек.

Рами Хусейн, партсекретарь «Нюанс», говорит, что сейчас он и его коллеги работают над тем, чтобы получить согласие в общей сложности всех 84 кандидатов на участие в выборах.

«Мы новая партия, и у нас много новых кандидатов, и мы все еще знакомимся друг с другом», — заявил Хусейн в разговоре с изданием.